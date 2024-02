L’elisuperficie del Caip al servizio del Delogu 

Il Caip, oltre a confermarsi sempre più come struttura logistica della polizia di Stato, allarga gli orizzonti al servizio del territorio per le attività di carattere sanitario. Grazie a una recente convenzione firmata tra l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna e il Ministero dell'Interno, potrà essere utilizzata l'elisuperficie esistente al Centro di addestramento di via Sant' Agostino per le operazioni di atterraggio e prima gestione dell'emergenza a supporto del presidio ospedaliero Delogu di Ghilarza. Spazio che potrà essere usato sia durante la giornata che per i voli notturni.

Un accordo importante per venire incontro alle esigenze di un vasto territorio che comprende Guilcier e Barigadu, ma anche le vicine aree di Mandrolisai, Marghine e Nuorese, che possono essere ben servite e che hanno il Caip come baricentro. Che poi Areus abbia individuato l’eliporto abbasantese al servizio specifico del Delogu significa che per il futuro viene considerata strategica al centro dell’isola l’esistenza della struttura trasformata ora in ospedale di comunità. ( s. c. )

