L’elisoccorso vola nel futuro 

Dal “Festival dell’Aerospazio”, conclusosi ieri al Museo archeologico, il futuro dell’elisoccorso disegnato e promosso da Areus. La rassegna, diretta da Marilisa Pischedda è stata anche la prima occasione pubblica per presentare i risultati del progetto di ricerca e sviluppo finalizzato alla realizzazione di una piattaforma di elisoccorso in condizioni meteorologiche limite come tempeste o nebbia densa. Avviato nel 2020 dall'Areus, il progetto si era classificato primo tra quelli presentati nell'ambito di un appalto innovativo di Sardegna Ricerche, denominato Hems+, per un valore di circa 1 milione e 700 mila euro di Fondi Por Fesr.

Il progetto

Nell’Isola, l’anno scorso, 2300 interventi, più della metà i codici rossi e gialli; in un 20% dei casi si tratta di trasferimenti da un ospedale periferico a uno centrale. «Potersi alzare sempre e non dover rinviare il momento del decollo, atterrare in condizioni non ottimali, fa la differenza sulla salute dei cittadini – ha detto Simonetta Bettelini, direttrice generale Areus – Siamo soddisfatti dei risultati della sperimentazione ed ora siamo coinvolti sulla distribuzione dei fondi al fine di attuare una concreta applicazione». Con la fase conclusiva dell'appalto, Areus ha potuto testare le due nuove soluzioni tecnologiche degli operatori finalisti. Ampiamente descritte durante la conferenza, la prima innovazione è di Airgreen, che ha testato l’utilizzo di web-cam già presenti sul territorio e che grazie all'applicazione possono fornire al pilota le informazioni su visibilità e quota delle nubi. La seconda arriva da Enav che ha testato strumentazione che può raccogliere informazioni ( condimeteo, condizioni del percorso) sia in fase di presa volo che in volo anche da operatori che volano in bassa quota, inclusi i droni. Nei mesi scorsi i due prototipi selezionati sono stati provati, positivamente, in contesti operativi reali, presso l'elisuperficie dell'Ospedale di Nuoro e di Olbia. «Le soluzioni tecnologiche sono risultate tra loro perfettamente integrabili e, in un certo senso, complementari – ha affermato Bettelini - Ora lavoreremo all'omologazione dei due strumenti tecnologici e alla loro promozione affinché i risultati di tale progetto non solo vadano a supportare la rete sarda ma possano determinare anche importanti ricadute scientifiche, tecnologiche e di business nell'ambito del soccorso elicotteristico europeo».

