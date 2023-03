«L’elisir di lunga vita è il lavoro» 

Pur avendo trascorso nel paese d’origine solo nove anni i ricordi d’infanzia sono ancora nitidi, così come incorrotta è la sua parlata seuese con un sorprendente bagaglio di parole ed espressioni ormai desuete. «Non ho mai perso la lingua imparata da bambino – spiega – anche se sono qui ormai da 80 anni». Prima di aprire la sua attività commerciale di via Cagliari, Salvatore ha fatto diversi lavori: «Non mi sono mai risparmiato, eravamo 11 figli (sei maschi e cinque femmine) non si poteva stare con le mani in mano. Da ragazzo ho fatto il pastore, il contadino, il bracciante. Spesso insieme a mio padre, uno che non si è mai riposato. Da lui ho imparato la cultura del lavoro».

Ogni mattina è lui ad alzare la serranda del negozio di via Cagliari. «Ho aperto l’autolavaggio il primo maggio del 1968, allora in paese le attività commerciali erano pochissime, quasi tutte in mano a persone arrivate a Dolianova da altre zone della Sardegna». Come la sua famiglia approdata nel Parteolla nel 1943, l’anno più buio della seconda guerra mondiale, spesso citato nei racconti popolari come sinonimo di fame e carestia. «Mio padre era un pastore, conduceva, a cumon i (con la divisione in parti eguali dei frutti: lana, agnelli e formaggio), il gregge di un proprietario di Seulo, soprannominato Tagliaferru . Siamo rimasti qui per tre anni. Poi, finita la guerra, siamo tornati a Seui per un breve periodo. Venduta la casa, nel 1946 ci siamo trasferiti definitivamente a Dolianova».

«Non è ancora arrivato il momento di smettere, prima devo sistemare alcune cose, poi arriverà il meritato riposo». Salvatore Cannas, classe 1934, secondo di una famiglia di 11 figli, è il decano dei commercianti di Dolianova. A novembre compirà 89 anni, ma il tempo, per quest’uomo dalla tempra durissima, sembra non passare mai. Da oltre mezzo secolo si occupa di macchine e motori: è stato lui nel 1968 ad aprire il primo autolavaggio nel centro del Parteolla, trasformato, nove anni più tardi, in una rivendita di ricambi per auto e moto.

Al lavoro

I ricordi

Emigrato

Nel 1958 Salvatore a 24 anni decide di partire in cerca di fortuna, come tanti altri ragazzi della sua età. Prima a Napoli (per 3 anni), poi in Olanda dove, dal 1961 al 1968, lavora in una fabbrica tessile di Enschede. «Lì, con grandi sacrifici, ho raggiunto la tranquillità economica riuscendo a mettere da parte un po’ di soldi per rientrare nell’Isola. Nel ’68 la decisione di lasciare il lavoro in fabbrica e di tornare a casa per aprire, con mia moglie Anna, sposata nel 1964, l’autolavaggio». Scelta vincente, fatta negli anni d’oro per il commercio in Sardegna: «Per circa 25 anni abbiamo lavorato e guadagnato bene – racconta con orgoglio Salvatore – poi, a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000, sono iniziati i problemi. Tra aumento spropositato delle tasse e apertura dei centri commerciali, per i piccoli esercizi è iniziato il declino. Adesso non si riesce più a capitalizzare, ma si può comunque vivere dignitosamente».

La famiglia

Non solo lavoro, Salvatore oggi si gode la famiglia e il suo nipotino Davide. Lo si vede spesso a passeggio con suo cane Yago, un vivace meticcio. «È molto affettuoso – dice – ha sostituito Kelly, un dalmata che mi ha fatto compagnia per 15 anni. Un cane meraviglioso che mi ha dato grandi soddisfazioni». Passeggiate brevi prima di fare rientro in negozio dove, insieme a lui, lavorano la figlia Marianna e un nipote. Per questo ha deciso di allungare ancora per un po’ la sua permanenza al lavoro: «C’è ancora bisogno di me, spero tra un annetto di potermi ritirare. So che lascerò l’attività in buone mani».

