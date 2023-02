L’Elisir del Canepa 

Grande successo di pubblico per l’inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio Luigi Canepa che ha messo in scena, al Teatro Comunale di Sassari, l’opera di Gaetano Donizetti, “L’elisir d’amore”, prodotta dal Conservatorio e interpretata in massima parte dagli allievi. Videolina trasmetterà oggi , a partire dalle 21, uno speciale sulla serata presentata da Maria Grazia Ledda.

L’apertura è con “La toccata da l’Orfeo” di Monteverdi, poi la consegna del Premio Una sinfonia per… assegnato quest’anno all’ex ministro per l’Istruzione Luigi Berlinguer per aver contribuito alla diffusione della musica nelle scuole. A seguire la messa in scena dell’opera diretta dal maestro Andrea Certa per la regia di Giovanni Scandella.