L’elicottero diventa una tomba per Raisi 

Teheran. Dopo 15 ore vissute con il fiato sospeso, l’Iran si è svegliato con la notizia che tutti di fatto si attendevano: la morte del presidente Ebrahim Raisi dopo lo schianto del suo elicottero al confine con l’Azerbaigian. Al termine di una faticosa operazione di ricerca, resa ancora più difficile dal maltempo, dall’oscurità e da un territorio impervio, i soccorritori alle prime luci del mattino hanno raggiunto il luogo del disastro: nel velivolo, in pezzi, sono stati trovati i corpi senza vita di tutte le otto persone che erano a bordo, incluso il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. Un tragico incidente, è l’ipotesi condivisa nel Paese, con nessuno o quasi che abbia evocato un complotto, anche se l’esercito ha ordinato un’inchiesta sull’accaduto.

Lutto

Per ora si penserà soprattutto a piangere i defunti, durante i cinque giorni di lutto nazionale decretati dalla Guida Suprema Ali Khamenei, mentre giovedì si terranno i funerali di Raisi. Il regime degli ayatollah, allo stesso tempo, non vuole lasciare vuoti di potere e per questo ha ristretto i tempi per nuove elezioni: la data scelta è il 28 giugno, tra poco più di un mese. L’elicottero su cui viaggiava Raisi era scomparso dai radar domenica pomeriggio mentre volava su una catena montuosa vicino alla frontiera nord-occidentale, facendo scattare un’operazione di ricerca con centinaia di uomini, assistiti da droni. Le prime squadre che hanno raggiunto il velivolo, anche grazie ad un drone turco che l’ha individuato, hanno trovato un relitto circondato da detriti. Molti dei resti erano carbonizzati, ma la Mezzaluna rossa iraniana ha confermato che si trattava di Raisi e del suo entourage.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media statali, l’elicottero si è schiantato contro una montagna ed è andato distrutto dopo il violento impatto a terra. Sulle cause dello schianto, al momento si sa che durante il volo le condizioni meteo erano pessime, anche se l’agenzia Irna ha parlato di un “guasto tecnico” all’elicottero. Il mezzo non era di ultima generazione (un Bell 212 di fabbricazione americana, probabilmente un lascito dei tempi dello scià) ed era parte di una flotta che sconta la carenza di pezzi ricambio, a causa delle sanzioni occidentali. Non a caso, l’ex ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif ha affermato che sono gli «Stati Uniti i principali responsabili della morte di Raisi», per le misure restrittive che hanno indebolito l’economia di Teheran. La tv di Stato ha salutato un leader che ha «raggiunto l’alto rango del martirio per il servizio al popolo iraniano». L’ayatollah Khamenei ha espresso «profondo dolore e rammarico» per «un grande uomo che ha lavorato senza sosta», nonostante «gli insulti e l’ingratitudine da parte di malvagi». Le cerimonie funebri inizieranno oggi a Tabriz. I funerali veri e propri di Raisi saranno giovedì, a Mashhad, dove nacque 63 anni fa. Il luogo scelto è il Mausoleo dell’Imam Reza, uno dei principali santuari degli sciiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA