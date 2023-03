L’elettricista è morto  per la caduta dalle scale, ma l’indagine resta aperta 

È morto nel giro di pochi minuti dopo aver battuto la testa sul pavimento. Fatale un’emorragia celebrale. Cesare Aledda, l’elettricista di Burcei di 58 anni che è stato trovato senza vita venerdì in un’abitazione di via Garibaldi, sarebbe dunque deceduto a causa della caduta. Lo ha chiarito l’autopsia del medico legale Roberto Demontis, anche se per il momento l’indagine della Procura resta aperta senza escludere alcuna ipotesi. Entro i prossimi giorni gli esperti del Dipartimento di Medicina Legale dell’Università di Cagliari consegneranno alla pm Nicoletta Mari una prima relazione per escludere definitivamente qualsiasi altro scenario.

Per il momento, dalle poche indiscrezioni filtrate, è emerso che sul corpo dell’operaio non sarebbero stati trovati segni di colluttazione, così come pare esclusa l’ipotesi del malore improvviso. Ora bisognerà intrecciare le informazioni emerse nel corso dell’autopsia con quelle raccolte dai carabinieri in questi giorni di indagini serrate, così da decidere alla fine se proseguire l’inchiesta – modificando l’ipotesi di reato – oppure archiviarla come evento accidentale avvenuto senza che vi siano responsabilità esterne, sia dolose che colpose.

Non è esclusa che venga anche affidata una consulenza per ricostruire come Cesare Aledda possa essere caduto da solo o se, magari, qualcuno possa averlo spinto (eventualmente senza lasciare però nel corpo altri segni di violenza).

A verificare se si sia trattato di una disgrazia saranno dunque i carabinieri coordinati dal maggiore Nicola Pilia, dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras che sono al lavoro ormai dal giorno dei rinvenimento del corpo. Sulla vicenda sono stati sentiti anche vari testimoni, ma l’ultima parola sulla vicenda sarà data dall’incrocio degli elementi raccolti nella consulenza del medico legale con quelli raccolti dai carabinieri. Nel frattempo la salma è stata riconsegnata alla famiglia dalla pm Nicoletta Mari per consentire la celebrazione dei funerali.

