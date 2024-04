L’elenco dei convocati nella squadra sarda 

Prende il via il 25 aprile in Calabria il Torneo delle Regioni 2024 di calcio a 5. I quattro tecnici hanno definito l’elenco dei convocati che partiranno per rappresentare la Sardegna.

Under 15 : Omar Abo Kaff, Michele Congia, Matteo Floris, Rasiel Garia, Matteo Olla, Daniele Perra (Monastir), Gabriele Barrago (Leonardo), Andrea Bellu (Oristanese), Alessandro Corrias, Alessandro Nocco (C'è Chi Ciak), Michele Piras (Villaspeciosa) e Marco Simoncini (Futsal Villasor). Allenatore: Matteo De Agostini.

Under 17 : Nicola Boi (Elmas), Luca Casu, Manuel Muscas (C'è Chi Ciak), Francesco Dessì, Daniel Mereu, Marco Partis, Cristian Taccori (Monastir), Leonardo Nastasi, Edoardo Rossi (Leonardo), Joel Sechi, Martin Sechi (Fanni Futsal Sassari), Andrea Zuddas (ZB Iron Bridge). Allenatore: Gianni Melis.

Under 19 : Mattia Addari (Villaspeciosa), Emanuele Carboni, Andrea Carta, Alessio Udassi (Ichnos Sassari), Leonardo Casti, Filippo Murtino (Villacidrese), Filippo Chighini (Quartu), Giovanni Cossu, Yuri Melis, Filippo Monti (Leonardo), Marco Melis, Marco Orrù (Serrenti). Allenatore: Fabio Perdighe.

Femminile : Martina Arangio, Simona Casti (Cus Cagliari), Eleonora Boussaid, Nicole Contene (Aiace Telamonio), Ilaria Fonnesu (Ampurias), Sara Manca (Monastir), Giulia Marci, Federica Medda (Tiro Libero), Francesca Piras (Ittiri Sprint), Mara Podda (Arborea), Sofia Torresan (Pula), Alice Virdis (Mediterranea). Allenatore: Marco Tuveri.

Le avversarie

La Sardegna è stata inserita nel girone C e per tutte le categorie affronterà la Liguria il 25 aprile, il Molise il 26 e la Sicilia il 27.

