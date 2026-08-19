L’eleganza di Cuesta: «I nostri pensieri sono per Trepy» 

«Tutti i nostri pensieri sono con Trepy. Speriamo che stia meglio il prima possibile». Nella mattinata di ieri, il Parma ha aperto il suo allenamento ai media e l’allenatore Carlos Cuesta ha colto l’occasione per mostrare vicinanza al francese del Cagliari. «Forza alla famiglia e a tutto il club», il messaggio del tecnico più giovane della Serie A ai microfoni di Sky Sport. Perché il calcio è tutto il resto, e ci si penserà più intensamente da sabato in poi, quando Parma-Cagliari delle 20.45 darà il via ai rispettivi percorsi in campionato. Subito uno scontro diretto per la salvezza. A cui il Parma arriverà senza Suzuki e Circati, per i quali ieri è stata ufficializzata la cessione rispettivamente all’Aston Villa e al Benfica. Ieri in campo per la prima volta il neoacquisto Thomás de Martis, argentino del 2008: anche il Parma ha cambiato tanto, ma ha lasciato la valorizzazione dei giovani come stella polare.

In Coppa Italia contro il Catania, l’età media era di appena 22,7 anni, la partita è stata decisa dalla doppietta di Lontani (anche lui 2008) e la formazione potrebbe essere molto simile anche in Serie A. Nella lista degli indisponibili c’è solo Hans Nicolussi Caviglia: infortunato durante il ritiro, ne avrà ancora un mese.

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