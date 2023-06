Lele Casini, la voce delle partite rossoblù 

Un’altra stagione esaltante, per Radiolina. Il racconto di un’impresa straordinaria passa anche attraverso l’emittente che da sempre è la voce ufficiale della squadra rossoblù: da tre anni, a raccontare le partite in casa e fuori è Lele Casini, 48 anni fra pochi giorni, un cronista brillante e attento, diventato virale sui social per gli “highlights” delle gare del Cagliari. Perché il suo racconto dei gol e delle azioni principali si trasforma in pillole ad alto volume che fanno impazzire gli ascoltatori. «Ho perso la voce, ma sono felice», dice dopo il racconto della sfida di Bari. Con lui, ha lavorato per l’ennesima stagione anche Silvio Camboni in studio, a moderare i dopo partita con i tifosi. E uno staff tecnico di altissimo profilo con i registi Luca Carcassi (lo speaker allo stadio), Simonluca Olla e Fabio "Ruido” Leoni. Un’altra stagione in campo, per Radiolina, coronata da un successo sportivo indimenticabile.

