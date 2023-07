L’eldorado  ora è l’arabia  

Il famoso proverbio arabo dice che “se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna”. In questa estate 2023 tuttavia l’Arabia Saudita ha deciso di comprarsi direttamente la montagna portando in patria calciatori e allenatori a suon di petrodollari. Nella stagione al via il 10 agosto nella Saudi Pro League giocheranno alcuni tra i più forti e famosi giocatori al mondo: tra i tanti che hanno seguito Cristiano Ronaldo ci sono il Pallone d’oro Benzema, Koulibaly, Kanté, Brozovic e Milinkovic-Savic. Le squadre sono passate da 16 a 18 con la partecipazione di 13 città e l’utilizzo di 17 stadi: dai “King Fahd” e “King Abdullah” di Riad e Gedda (60mila posti) ai modesti catini dei centri più piccoli. Le partite si giocheranno di sera, ma tra agosto e settembre le temperature sono comunque superiori ai 30 gradi, e per ridurre lo stress in trasferta si andrà in aereo per evitare lunghi viaggi in bus nel deserto.

Il pronostico vede tre squadre favorite: Al Ittihad, Al Nassr e Al Hilal (finite nell’ordine nell'ultima stagione), che assieme all’Al Ahli sono state tutte privatizzate e prese in carico dal Fondo sovrano Pif, che ha immesso milioni per rafforzarle. Difficile quindi che altri club possano insidiarli. Sono le stesse risorse che da anni arricchiscono la Premier League: anche il Newcastle, che ha preso Sandro Tonali dal Milan per 80 milioni, è di proprietà del Pif. L’obiettivo dei sauditi è far crescere l’appeal del campionato e provare a ospitare i Mondiali di calcio nei prossimi 15 anni (l’esperienza del Qatar insegna), ma l’obiettivo non è solo sportivo, perché il governo di Riad ha anche il fine non dichiarato di ripulire la propria immagine, spesso macchiata dalla limitazione dei diritti delle minoranze e delle donne. E qualcosa dal punto di vista mediatico si muove: le principali catene tv vogliono diffondere le partite in Europa mentre tanti colossi mondiali si propongono come sponsor. Molti paragonano il fenomeno a quello cinese, rivelatosi un fallimento. L’esperienza saudita appare però più rivolta a interessi geopolitici: l’investimento è sulla visibilità della nazione.

