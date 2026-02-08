«L’Einstein una sfida per il territorio e il Mediterraneo» 

L’Einstein Telescope motore dello sviluppo della città e del territorio con un ruolo anche nel sistema mediterraneo della ricerca. Emerge dall’incontro di sabato sera nella sede dei Dem, a Nuoro, con l’assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Meloni, che ha chiarito il quadro finanziario. Sono 13,5 i milioni di euro quelli già stanziati su Nuoro, a cui si aggiungono altre risorse dagli assestamenti di bilancio. Gli interventi devono partire subito. Nuoro - ha detto Meloni - può diventare nodo centrale della ricerca nel Mediterraneo con priorità chiare e una regia politica forte, evitando la frammentazione. Salvatore Corrias, presidente della Commissione regionale Autonomie locali, ha evidenziato la distanza tra Stato e territori, rivendicando una Regione alleata degli enti locali. «Nuoro non può più essere pensata come semplice capoluogo amministrativo, né centro di servizi di un modello industriale che non esiste più. La città deve riconfigurarsi come una polarità di interesse più ampia, capace di offrire servizi urbani e territoriali avanzati - ha detto Roberto Deriu, capogruppo in Regione -. La città va ripensata come strumento al servizio di tutto il territorio».

«Senza un capoluogo che funzioni non esiste una Provincia in grado di esercitare pienamente il proprio ruolo», ha detto Giuseppe Ciccolini, presidente della Provincia. Il sindaco Emiliano Fenu ha richiamato i traguardi, dal campus universitario a ricerca e rigenerazione urbana, come parti di una strategia che deve rendere Nuoro competitiva anche nella sfida dell’Et.

