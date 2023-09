L’Einstein Telescope accende la notte dei ricercatori 

«Saremo in diretta sui canali nazionali, per questo ci siamo agganciati a Lula: per promuovere ulteriormente il progetto per realizzare l'Einstein Telescope nelle miniere di Sos Enattos», ha spiegato il rettore Gavino Mariotti. L'Università di Sassari aderisce insieme ad altre 14 città italiane al progetto Sharper che vuole condividere la passione dei ricercatori per i miglioramenti della nostra vita. Progetto sostenuto dalla Commissione Europea.

La giornata principale è quella di venerdì 29 settembre. Il clou è alle 14.30 quando verrà effettuata una diretta streaming tra l'ateneo sassarese e il Comune di Lula, rappresentato anche ieri in conferenza stampa dal sindaco Mario Calia che ha sottolineato «la grande collaborazione con l'Università che aiuta a stringere rapporti col territorio e coi cittadini».

Per l'ateneo turritano saranno presenti il rettore Mariotti e Marica Branchesi, ordinaria di Astrofisica al Gran Sasso Science Institute. “Parliamo di un'opera che richiede un investimento di quasi due miliardi di euro – ha spiegato il sindaco Calia- e che occuperà 36 mila persone”. La previsione è di una ricaduta economica che vale almeno il triplo della spesa, quindi 6 miliardi di euro. “E noi come Università ci siamo candidati a formare i ragazzi sardi che vogliono lavorare per il sistema dell'Einstein telescope” ha rivelato il rettore Mariotti.

Dalle 9 alle 19.30 sarà possibile visitare gli exibhit scientifici e i laboratori interattivi di intelligenza artificiale, tecnologie digitali e robotiche, chimica e biotecnologie. In programma 15 attività. L'iniziativa è rivolta soprattutto - ma non esclusivamente - agli studenti delle medie e delle Superiori isolane. L'anno scorso sono accorsi in 2.300.

Coinvolti anche altri centri sardi in altre giornate. Oggi l'Antiquarium Turritano di Porto Torres farà il punto sulla missione archeologica italiana in Tunisia. Sassari avrà un'anteprima di tre giorni dal 25 al 27 con quattro appuntamenti. L'azienda turistica Sa Mandra di Alghero (29 settembre) e piazza Ciusa a Carbonia ospiteranno il 30 settembre altri eventi.