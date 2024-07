Lei sparita, nel campanello di casa soltanto il nome di lui 

Il paese di San Sperate rimane sgomento di fronte alla notizia dell’arresto di Igor Sollai, 43enne autotrasportatore, accusato di aver ucciso la moglie Francesca Deidda, 42 anni, impiegata in un call center, e di averne occultato il cadavere. A lasciare senza parole è anche il fatto che la donna fosse scomparsa da circa due mesi e nessuno (o quasi) a San Sperate sapesse nulla.

Sulla coppia, in paese, si scopre poco e nulla. Si erano trasferiti da queste parti intorno al 2012, in un’abitazione nel centro urbano, per poi spostarsi in un appartamento in via Monastir, a pochi metri dall’autovelox all’uscita del paese. Precedentemente marito e moglie avevano vissuto ad Assemini. Qualcuno afferma di averli incrociati al supermercato, o in pizzeria, e si ottengono informazioni frammentarie: lui giocava a tennis e poco più di un mese fa aveva messo in vendita la sua auto e un divano. Lei amava il suo gatto. Non avevano figli.

La scorsa settimana la troupe di “Chi l’ha visto” aveva fatto alcune domande in giro a San Sperate, cercando informazioni su Francesca Deidda. I cronisti di Raitre poi avevano lasciato l’Isola, forse dopo aver saputo che le indagini procedevano verso una precisa direzione.

Intanto, all’ingresso dell’appartamento della coppia di via Monastir sono stati messi i sigilli: i nastri impediscono di avvicinarsi. Nel campanello che affaccia sulla strada compare solo il nome di Igor Sollai.

«Rimaniamo senza parole», dice il sindaco Fabrizio Madeddu. «Non li conoscevo personalmente, ma la comunità è scossa dalla notizia. Lasciamo procedere le indagini e gli inquirenti occupati a cercare tutte le risposte».

RIPRODUZIONE RISERVATA