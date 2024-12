«Lei è il nostro Cristoforo Columbu» 

Dopo gli elogi della Cnn e dei media internazionali, il progetto “Live in Ollolai”, con la provocazione delle case a un euro per ospitare gli americani delusi dall’elezione di Donald Trump, sbarca anche sul Nove, incantando il salotto di “Che tempo che fa”. Per il sindaco Francesco Columbu, ospite domenica di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, una vetrina di pregio per promuovere il paese, destinatario di 75 mila richieste da tutto il mondo. Non è mancata l’ironia di Littizzetto. «Lei dovrebbe cambiare il nome da Francesco Columbu a Cristoforo Colombo, così vede quanti americani vengono. Adesso facciamo il Francesco Columbu’s Day», ha detto fra gli applausi dello studio e le risate generali.

In trasmissione

Le immagini del Gennargentu a confronto con quelle del deserto dell’Arizona spunta per l’ulteriore battuta della comica torinese: «A Ollolai si trova anche più parcheggio». Per Columbu (in fascia tricolore) e visibilmente divertito dalla gag, il ricordo dell’illustre concittadino e culturista Franco Columbu. Poi l’omaggio ai conduttori del gonfalone comunale e di una cartolina.«È stata un’occasione unica, una grande vetrina per raccontare non solo l’importanza di un progetto che ci sta a cuore, ma anche virtù e problematiche che viviamo ogni giorno. Il nostro è un paese che vuole resistere e produrre eccellenza guardando al futuro - commenta il sindaco -. Quando sono stato contattato dalla redazione sono rimasto stupito. Fa piacere vedere che la nostra provocazione sull’elezione di Trump abbia dato un’ulteriore svolta al “Live in Ollolai”, con gli occhi del mondo su di noi». ll progetto è in costante crescita: «Il nostro sito ha superato le 750 mila mila visualizzazioni e siamo già a 80 mila richieste, alcune giunte dopo la puntata. Dopo il boom, di richieste da oltre Oceano puntiamo a raccogliere adesioni anche in Italia, valorizzando Ollolai e la sua paesitudine a 360 gradi». Aggiunge il sindaco: «C’è un impegno di squadra, che oltre al supporto di mio fratello Luca Columbu, fisico informatico a New York, trova continuità con la precedente amministrazione Arbau, fautrice del progetto delle case a un euro. Siamo orgogliosi di tutto questo».