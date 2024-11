«Lei è il crocerista numero 500mila»: turista premiato 

Un attimo che racchiude un traguardo. Ieri, al molo Rinascita, l’entusiasmo di un turista si è intrecciato con la storia di una città in ascesa, trasformando uno sbarco come tanti in un’immagine di crescita e accoglienza. Con il sorriso emozionato di Gaspare Stellato, il porto di Cagliari ha, infatti, accolto il suo 500.000º crocierista del 2024, celebrando non solo un record, ma il segno di un legame sempre più forte tra questa città e chi viene a scoprirla.

L’entusiasmo

Gaspare, calabrese di Rende in provincia di Cosenza, non si aspettava certo di trovare riflettori puntati al suo arrivo: insieme alla compagna Serena Alessio, è stato accolto come guest star e omaggiato con un soggiorno a Palazzo Tirso e due biglietti per tornare e vivere ancora Cagliari.

«Ci siamo imbarcati a Napoli, questo è il nostro penultimo giorno di crociera. Accoglienza straordinaria, un’emozione fortissima, non pensavo di essere il cinque centomillesimo turista sbarcato a Cagliari», afferma l’uomo visibilmente colpito. «Io sono già stato in Sardegna, a Teulada qualche anno fa con la mia famiglia, per Serena è la prima volta, ma ora avremo l’opportunità di tornare e sinceramente non vediamo l’ora. È stata davvero una giornata meravigliosa».

I protagonisti

Gaspare e Serena, in viaggio su una delle tre imponenti navi attraccate ieri – la Costa Smeralda, l’Island Princess e l’Emerald Sakara – hanno vissuto un’accoglienza speciale al porto, accolti dalla general manager di Cagliari Cruise Port, Raffaella Del Prete, e dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. «La stagione crocieristica in corso è caratterizzata da una crescita eccezionale, con addirittura 76 accosti in più nel 2024 rispetto allo scorso anno e, per la prima volta, con scali anche nei mesi invernali, con una importante ricaduta economica per il territorio distribuita in tutto l’arco dell’anno», ha detto Raffaella Del Prete, «crediamo da sempre che Cagliari sia una destinazione turistica ideale per tutte le stagioni, non solo legata alle bellissime spiagge, ma a tutto il territorio, alla sua storia unica e alle sue eccellenze. Come terminalista siamo il primo punto di contatto fra i crocieristi ed il territorio ed è quindi naturale per noi voler festeggiare questi traguardi straordinari».

Arrivi in aumento

Questa stagione crocieristica ha già registrato un aumento significativo: ben 178 scali sono previsti entro la fine del 2024, rispetto ai 102 del 2023, con un incremento superiore al 50% in termini di numero di turisti arrivati a bordo delle navi da crociera. Per la prima volta Cagliari sta accogliendo navi anche durante i mesi invernali, destagionalizzando così l’afflusso di turisti.

L’obiettivo, come sottolinea Massimo Deiana, è ambizioso: «Questo è un record assoluto per tutto il sistema aeroportuale sardo. Non abbiamo mai raggiunto il mezzo milione di passeggeri e siamo a un passo dal chiudere il 2024 con oltre 700mila crocieristi complessivi. Penso che a breve potremo festeggiare il milione di passeggeri in tutta la Sardegna. Oggi Cagliari è una delle mete più desiderate del Mediterraneo, è un trend molto positivo e fortemente destagionalizzato, con navi che continueranno a registrare scali settimanali nei nostri porti anche nei mesi invernali».

RIPRODUZIONE RISERVATA