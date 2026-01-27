Legno marcio e transenne in piazza Garibaldi «Troppi rischi, pavimentazione scivolosa» 

Da oltre due mesi una parte della passerella pedonale di piazza Garibaldi è transennata e inutilizzabile. Il motivo è il cedimento di alcune assi in legno del pavimento, danneggiate – secondo chi vive la zona – dall’acqua e dall’usura. Al problema si aggiunge la vicinanza con la scuola primaria Riva, che, nonostante il passaggio quotidiano di studenti e famiglie, non ha ancora trovato soluzione.

A raccontare la situazione è Marco Pisano, titolare dell’edicola affacciata sulla piazza: «La zona è stata transennata, ma è così da più di due mesi. Da allora non è cambiato nulla». Il disagio è evidente soprattutto nei giorni di pioggia. Fabio Meloni, frequentatore della piazza, parla di una situazione pericolosa: «Quando piove non si riesce a passare. L’altro giorno si scivolava, e io stesso ho rischiato di cadere, figuriamoci i bambini quando escono da scuola. Così la passerella non è sicura».

Dal Comune fanno sapere che «si provvederà al ripristino della pavimentazione». E In merito alle transenne, spiegano: «Qualcuno ha utilizzato quelle di AVR, ma non risulta un nostro intervento diretto. In ogni caso stiamo intervenendo».

