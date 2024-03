Legni delle navi romane in abbandono: inchiesta della Procura 

Furti dal sito dell’ex Artiglieria, presunta mancata rabboccatura delle vasche di conservazione, modalità di manutenzione e custodia dei reperti negli ultimi mesi e in particolare dal primo gennaio di quest’anno, verifica sulla attività (e sulle ragioni dell’assenza per interruzione del servizio) di una squadra di operatori specializzati addetti alle manutenzioni: sono questi alcuni dei temi dell’indagine aperta dalla Procura di Tempio sullo stato delle porzioni di navi romane (in realtà di diverse epoche) rinvenute durante gli scavi del tunnel di Olbia (1999 – 2000). ll capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, avrebbe chiesto al personale specializzato dell’Arma dei Carabinieri (Nucleo Tpc), una accurata indagine sullo stato dei reperti archeologici, collocati da una decina di anni (dopo l’alluvione del 2013) nel sito dell'ex Artiglieria. Il tema centrale sembra essere quello della mancata cura e custodia delle vasche dove sono collocate le porzioni delle navi. Il sito è sporco e alcune parti di legni appaiono danneggiati, negli ultimi mesi sono mancate le attività minime necessarie per la conservazione. Le vasche, vecchie e danneggiate, devono essere, invece, pulite e rabboccate periodicamente, operazione che non è avvenuta. I legni, nonostante abbiano avuto un trattamento, potrebbero essere stati danneggiati dalla disidratazione. La Procura di Tempio ha ricevuto diverse denunce, anche dai funzionari della Soprintendenza di Sassari per furti di reperti o intrusioni sventate nel deposito.

