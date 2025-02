Legnatico, via libera al prelievo 

A Baunei riparte la stagione del “Legnatico”. Da alcuni giorni sono disponibili i “buoni” che autorizzano il prelievo della legna da ardere per uso domestico in località “Genna ’e Arramene”. A ogni cittadino in possesso del buono verrà assegnato un “lotto”. «L’assegnazione dei lotti avverrà a partire da lunedì 3 febbraio fino fino al 15 aprile – spiegano in municipio – e le operazioni di esbosco dovranno concludersi entro il 15 maggio». Il "buono legna” consente di prelevare dal bosco sino a un massimo di 7 metri steri e può essere rilasciato a tutti i capi famiglia residenti nel comune di Baunei. «Le operazioni di taglio dovranno essere fatte esclusivamente da persone maggiorenni e competenti in materia e saranno consentite dalle 8 alle 17 – comunicano gli uffici competenti - ed è inoltre assolutamente vietato il trasporto, in assenza di visto da parte degli organi di vigilanza, nelle giornate festive e fuori dal Comune. (gm. p.)

