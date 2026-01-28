Legnatico, ventisei lotti assegnati 

Assegnati i lotti per il legnatico a Guspini nella località Monte Maiori, iniziativa finalizzata a garantire la pulizia e la tutela del bosco e del sottobosco. Su 37 istanze presentate, 26 sono i lotti assegnati, con nove rinunce. Una persona è stata esclusa a causa di un errore nella compilazione dell’istanza. Dal comitato, Spartaco Olla, assicura che «c’è l’impegno dei tecnici per trovare una soluzione». Interviene anche l’assessore Marcello Serru: «Per il terzo anno abbiamo attivato il legnatico, dando risposte ai cittadini che desiderano provvedere alla legna, svolgendo allo stesso tempo un lavoro di gestione del bosco». Il consigliere di maggioranza Filippo Usai: «In questi tre anni le condizioni sono migliorate, almeno dal punto di vista dei lotti e della percorribilità. Resta però grave il problema dei tempi: bandi a fine anno e assegnazioni a gennaio, con piogge e strade impraticabili, sono una scelta sbagliata. Serve programmazione». Più critica la posizione del consigliere di minoranza Alessio Pilloni: «In passato le domande erano centinaia. I cittadini vanno ascoltati prima dei progetti: il taglio va fatto in autunno, con strade asciutte, sicurezza e controlli da parte dei vigili. Oggi nei lotti non c’è sottobosco da motosega, ma solo da decespugliatore».

RIPRODUZIONE RISERVATA