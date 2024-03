Legnatico per pochi, molti i delusi 

A Guspini la stagione del legnatico si sta concludendo con un'aria di delusione tra i cittadini: su 66 richieste pervenute al Comune, solo pochi fortunati hanno ottenuto un po’ di legna. Per il comitato di cittadini Pro legnatico il nuovo bando è «una beffa»: legna inferiore alle aspettative e lotti costituiti da arbusti e frascame. Alcuni situati in zone impervie e difficilmente accessibili. Tra i beneficiari, data la quantità di legna insufficiente per giustificare gli sforzi di taglio e trasporto, un quarto ha rinunciato.

Il faccia a faccia

Il comitato venerdì si è confrontato con l’amministrazione, accusandola di aver tradito gli impegni presi nei precedenti colloqui. «Una scelta inaccettabile che ha privato la gran parte delle famiglie da questa opportunità», ha dichiarato Spartaco Olla, del comitato.Francesco Marras, ex sindaco, «nonostante i consigli dati dai cittadini durante gli incontri precedenti, il bando ha rappresentato una delusione generale. L’amministrazione dovrebbe cambiare rotta e ad ascoltare le esigenze della comunità». Il comitato ha quindi chiesto al sindaco, Giuseppe De Fanti, di impegnarsi affinché vengano predisposti gli atti necessari per iniziare la nuova stagione del legnatico entro il prossimo 1° novembre. Chiedono «lotti con un quantitativo di legna congruo in un’area che possa accontentare più cittadini possibile, utilizzo della graduatoria vigente per la prossima stagione così da soddisfare chi non è stato beneficiario quest’anno».

«Niente da tagliare»

Rinaldo Usai ha terminato il taglio di 18 quintali di legna: bene rispetto a tanti ma una mezza delusione in base alle promesse: 45 quintali a lotto. «Già che siamo ripartiti è una buona cosa – sottolinea l’uomo – ma resta il rammarico per le 15 persone che non hanno avuto legna da tagliare e non si capisce come siano stati scelti quei lotti. La nostra missione è contribuire al benessere del bosco e alla sicurezza antincendio, nonché ripulire l’area dai rifiuti, come abbiamo fatto». A Giuseppe Spano è andata peggio: ha iniziato la pulizia del lotto che gli era stato assegnato ma, dice, «mi sono dovuto fermare per mancanza di legna».

Dal consigliere di maggioranza Filippo Usai, un paio di consigli per migliorare: «Accontentare più cittadini possibili con un sopralluogo da parte di tecnici e delegazione del comitato e affinché venga individuata un'area idonea, la cui scelta spetta all'amministrazione, partire a novembre ed evitare i ritardi come quest'anno».

«Promessa mantenuta»

Per il vice sindaco Marcello Serru non ci sarebbero tante criticità: «Abbiamo mantenuto la promessa – dichiara – e siamo riusciti a ripartire con una nuova modalità di gestione del legnatico grazie al lavoro di ufficio tecnico e amministrazione, che sta dimostrando di tenere al territorio e alle aree boscate con fatti tangibili e concreti. Abbiamo investito risorse economiche ed energie e siamo già al lavoro per portare avanti le prossime annualità».

