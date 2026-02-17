«Legnatico per i bisognosi dai pini abbattuti dal vento» 

«La legna degli alberi abbattuti dal vento sia distribuita alle famiglie di Muravera in difficoltà economiche e sociali». L’ha proposto al Consiglio comunale, il consigliere Michele Secci. «Il legnatico derivante dagli alberi caduti o dagli interventi di messa in sicurezza – ha sottolineato Secci - pur non essendo sempre di prima qualità, può essere destinato in forma gratuita o agevolata a tante famiglie». Secondo Secci occorre attivare subito una procedura a livello comunale che consenta il censimento e la raccolta del legname per poi tagliarlo e accatastarlo in un’area autorizzata.

Tantissimi gli alberi abbattuti dal vento sul territorio comunale. I vigili del fuoco, gli operai Forestas, ditte specializzate e tecnici del Comune sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza diverse aree. «Trasformiamo – ha concluso Secci - un evento meteorologico dannoso in un’opportunità di sostegno concreto per la cittadinanza». (g. a.)

