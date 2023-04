Legnatico, l’impegno  del sindaco 

A Guspini ritorna la pratica del legnatico. Nella sala consiliare del Comune il comitato per il legnatico ha incontrato il sindaco Giuseppe De Fanti che ha assicurato l’impegno per la ripresa di questa attività. La richiesta dei cittadini è stata che la gestione venga affidata direttamente ai privati, così come avvenuto in passato. Nel bilancio verranno stanziati 12 mila euro per il piano decennale necessario alla formalizzazione della procedura. Inoltre, ci sono 25 mila euro per il rifacimento della strada che conduce a Monte Majori, località storica per lo svolgimento del legnatico, fondi che provengono dal taglio del sughero nei boschi comunali da parte di Forestas. «C’è soddisfazione per l’impegno concreto del sindaco nel voler riprendere questa pratica», dice Enrico Saba del comitato. «Questa è la dimostrazione che se si ascoltano i cittadini e le loro istanze si può lavorare in maniera costruttiva», aggiunge il consigliere Filippo Usai. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA