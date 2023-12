Legnatico, disputa in Comune sul bando 

«Quando inizierà la stagione del legnatico?». Se lo chiedono i sessanta cittadini guspinesi che, un anno fa, hanno costituito un comitato per sollecitare l’amministrazione comunale al ripristino dell’attività ferma ormai da quattro anni. Nonostante siano stati individuati i lotti, avute le autorizzazioni da parte del Corpo Forestale, e sistemata la viabilità, manca il bando che sarebbe dovuto uscire entro novembre, ma che ancora non c’è.

La storia

«A seguito di diverse assemblee e incontri con gli amministratori siamo riusciti a smuovere la situazione e nel corso dell’anno si sono avviate le procedure per la ripresa della stagione del legnatico 2023 arrivando a fine estate con la parte più consistente delle operazioni realizzata», racconta Pietro Paolo Corrias, membro del comitato. Infatti, un tecnico agronomo ha individuato i lotti e sono state ottenute le varie autorizzazioni da parte del Corpo forestale. È stata anche sistemata la strada che conduce all’area di Monte Majori con 25mila euro che provengono dagli introiti delle sugherete comunali. Tuttavia, a fine estate la situazione si è nuovamente bloccata sulla questione del bando per la raccolta delle domande. Da mesi la situazione è paralizzata su una questione puramente burocratica: «Pensavamo fosse ampiamente risolta in quanto quella meno complessa, invece scopriamo che l’amministrazione comunale non riesce a sciogliere la disputa che si è creata su quale debba essere l’ufficio preposto alla gestione del bando», fa sapere Spartaco Olla, altro membro del comitato.

Il disappunto

«Questa controversia si sta trascinando da mesi senza alcun senso, rischiando di pregiudicare l’avvio della campagna», aggiunge Olla. Enrico Saba, dichiara: «Abbiamo dato per scontato che riconquistare il diritto al legnatico e ripristinare un’antica e bella tradizione in disuso fosse cosa fatta – spiega –, incomprensibili ostacoli invece rallentano questo traguardo e non ci fermeremo perché ci crediamo. La salute, la salvaguardia e la sicurezza del patrimonio boschivo sono gli obiettivi paralleli della nostra iniziativa: fare il legnatico e pulire il bosco riconciliando i cittadini con il territorio e ponendo un argine alla devastazione che potrebbero portare gli incendi».

