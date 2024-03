Legnaia distrutta dalle fiamme 

Le fiamme si sono levate alte un’ora dopo mezzanotte. L’incendio è divampato in un deposito attrezzi utilizzato come legnaia, in pieno centro abitato a Onanì. Chi si è accorto per primo del rogo, un residente che abita nelle vicinanze, ha chiamato la centrale operativa dei vigili del fuoco di Nuoro da dove è stato disposto l’invio di due squadre con tre mezzi. Arrivato sul posto, gli uomini del comando provinciale hanno provveduto a domare le fiamme, bonificare l’area e ristabilire la sicurezza intorno al sito. Le fiamme hanno rischiato di propagarsi a un’abitazione vicina, che era comunque disabitata. Il personale del 115 ha dovuto lavorare per qualche ora per avere ragione dell’incendio, sulla cui origine non filtrano informazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bitti che hanno avviato le indagini per accertare se si sia trattato di incendio doloso oppure cortocircuito. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA