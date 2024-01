Legna tra passione e produzione 

La sveglia suona prima dell’alba e mentre alcuni si recano nelle foreste, altri salgono sui camion, percorrendo la vallata verso le rivendite del Campidano. Un vero e proprio lavoro di squadra, quello dell’industria del legnatico della Barbagia di Belvì, che resiste nel tempo producendo eccellenza. Oggi, nel solco della tradizione, si modernizza passando per i giovani.

Passione di famiglia

A Tonara, patria del torrone e maestranze antiche, diverse le aziende legate alla forestazione. Fra queste quella guidata da Ugo Testa (48 anni), che raccoglie il testimone del padre Nino (scomparso di recente) e prosegue con il fratello Emanuel (20) e il figlio Giovanni (21). «Siamo cresciuti nel settore - raccontano - i sacrifici sono tanti, ma la passione è più forte di tutto. La nostra è una realtà con 10 operai, di cui due stranieri. Ci dedichiamo anche alla produzione di cippato, rifornendo diverse centrali fra Ogliastra e Barbagia. Operiamo perlopiù nei boschi locali, rispettando l’ambiente e favorendo la ricrescita. La sicurezza sul lavoro è importante. Uniamo alla tradizione l’utilizzo di nuovi macchinari». Non mancano le difficoltà: «I costi del carburante sono raddoppiati e i mezzi necessitano di continua manutenzione, ma vedere che la legna sia richiesta ovunque ci spinge a produrre quella che è la fonte di energia più importante di sempre. In modo etico e sostenibile».

Operai stranieri

Nel 2016, Giovanni Vargiu (34 anni) e Daniele Paba (40) hanno creato la “Aritzo legna da Ardere”.

«Diamo occupazione a cinque dipendenti, assumiamo anche stagionali - spiegano -. L’impegno fisico e mentale è enorme ma offre soddisfazioni. Gli stipendi sono regolari, ma abbiamo difficoltà nel trovare operai zonali e per questo facciamo riferimento a manovalanza straniera. La burocrazia è tanta, anche i vincoli calati dall'alto senza conoscere il territorio. Servirebbe meno restrizioni e un’inversione di tendenza».

A Desulo, l’interesse non è da meno e negli ultimi è cresciuto ulteriormente. Ne è un esempio Bachisio Carta (28) tra i giovani in campo: «Sono impegnato nel settore da dieci anni, mi supportano mio padre e alcuni dipendenti. Una volta eseguita la fase del taglio e caricato il camion che raggiungerà i privati, ci dedichiamo alla ricrescita del bosco di cui siamo i primi sostenitori».

Anche Belvì guarda con attenzione al settore.

Da alcuni anni, i fratelli Simone e Marco Melis hanno deciso di aggiungere l’attività all’allevamento: «Veniamo da una famiglia di pastori, ci siamo sempre dedicati alla provvista della legna per casa e alla pulizia dei terreni. Abbiamo deciso di trasformare la passione in lavoro, commercializzando il prodotto in tutta l’Isola. Il futuro dei piccoli paesi passa per ciò che siamo».

