Legna da ardere, ok alla consegna 

Da ieri a Sestu sono iniziate le operazioni di consegna di 20 lotti da cinque quintali di legna da ardere. La consegna sarà possibile ogni mattina dalle 8.30 alle 13 sino a lunedì 23. Domani invece sarà possibile il ritiro anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

La consegna - per i soli soggetti beneficiari verificabili nella sezione avvisi nel sito del Comune - è prevista nel cantiere comunale di via Monastir (ex mattatoio comunale), muniti di documento d'identità e istanza di accesso al beneficio. Le varie operazioni di carico e scarico della legna assegnata saranno a carico dei beneficiari.

Un’iniziativa importante, come spiega l’assessore al Verde Pubblico, Roberta Argiolas: «Grazie alla collaborazione del settore ambiente e servizi sociali, si prosegue con la consegna della legna da ardere che deriva dal taglio e potatura di alberi di proprietà comunale, ritenuti dannosi per l’incolumità e la sicurezza pubblica».

L'assessore al Sociale Mario Alberto Serrau aggiunge: «Visto il periodo economico difficile, è importante cercare di aiutare e sostenere le famiglie in difficoltà con ogni mezzo disponibile».

