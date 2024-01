Legna alle famiglia in difficoltà dopo le potature degli alberi 

Il Comune pubblica l’avviso per la concessione gratuita di legna da ardere, destinata al riscaldamento delle case, proveniente dal taglio e dalle potature degli alberi in città. Arriva come atto di solidarietà verso le famiglie in difficoltà, sulla base di una delibera della Giunta.

Per le famiglie in grado di provvedere autonomamente al nolo del mezzo sul quale caricare il legnatico, l’ufficio Parchi e giardini si limiterà a indicare il sito e la quantità assegnata. Per le famiglie che non hanno la possibilità di noleggiare il mezzo, l’ufficio provvederà anche alla consegna a domicilio. La domanda sui moduli disponibili sul sito. Per info, mercoledì e venerdì ore 11-13, Servizi sociali telefono 0784/216720.

