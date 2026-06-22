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Gruppo G.
23 giugno 2026 alle 00:18

L’Egitto rimonta la Nuova Zelanda: con Salah in gol Zico e Trezeguet 

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Vancouver. La Nuova Zelanda tenta il colpaccio, poi Mohamed Salah sale in cattedra e regala all'Egitto la prima vittoria mondiale della sua storia che vale una buona ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di finale. L'attaccante del Liverpool, ex Roma, è protagonista di una rimonta avvenuta tutta nel secondo tempo che permette ai Faraoni di scacciare i fantasmi della prima metà di gioco e di confermare quanto di buono fatto vedere all'esordio contro il Belgio. La Nuova Zelanda ci prova (incornata di Surman al 15’, occasione con McCowatt). Gli egiziani si scatenano nella ripresa con i loro nomi celebre (magari non proprio autentici): Zico al 13' la sblocca di testa, poi scambia con Salah per il 2-1 dell’ex Liverpool al 22’. Lo stesso Momo pennella un corner perfetto sulla testa di Trezeguet (all'anagrafe Mahmoud Ibrahim Hassan) appena entrato, per mettere il risultato in ghiaccio. L'Egitto attende l'Iran, finora imbattuto, ma vuole conservare il primo posto nel gruppo G.

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