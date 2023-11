«Legittimo il divieto di indossare il velo in ufficio»  

Bruxelles. Il nome della neutralità viene prima del credo dei simboli religiosi. La disputa sul velo islamico continua a infiammare politica e società civile, ma la linea della giustizia europea resta ferma. Con una nuova sentenza - la terza nel giro di due anni - i giudici di Lussemburgo tornano a sancire in maniera netta la legittimità del divieto di indossare l’hijab al lavoro. Anche negli uffici pubblici, anche quando non si svolge una mansione a contatto con i cittadini. A patto, però, che lo si faccia «senza discriminazioni» di culto e limitandosi allo «stretto necessario». Un pronunciamento che orienta i Paesi membri lasciandoli tuttavia liberi di scegliere le politiche da adottare. E che richiama il dibattito italiano sul crocefisso e quello francese, soltanto l’ultimo in ordine cronologico, sull’abaya vietata nei mesi scorsi nelle scuole.

A distanza di tredici mesi dall’ultima volta, la Corte Ue - chiamata ancora in causa da un tribunale del Lavoro del Belgio, in questo caso quello di Liegi, dove la polemica imperversa ciclicamente - conferma la posizione preminente degli ultimi tempi: al fine di creare un ambiente «totalmente neutro», una pubblica amministrazione «può vietare di indossare in modo visibile» nei suoi edifici «qualsiasi segno che riveli convinzioni filosofiche o religiose». E, a condizione che sia adottata senza fare distinguo di sorta tra i dipendenti, un’interdizione di questa natura non profila alcun tipo di discriminazione. Un verdetto che respinge in maniera netta il ricorso presentato da una donna belga contro il comune di Ans, per il quale lavora da 7 anni senza essere a contatto con i cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA