«Legislatura già ai titoli di coda» 

«Dal 3 gennaio scorso lei sta come d'autunno sugli alberi le foglie». Per il capogruppo di FdI Paolo Truzzu «la legislatura è finita e non per l'ordinanza di decadenza, ma politicamente: è la legislatura più breve della storia, perché lei ha portato la politica fuori da quest'Aula, il documento politico più importante che avete prodotto è il ricorso, che poteva inoltrarci sulla chat invece di riproporcelo in Aula». Nel dibattito scaturito dalle comunicazioni della presidente sono intervenuti solo i presidenti dei gruppi. Truzzu è stato l’ultimo e forse, pur con toni pacati, il più severo: «La giustizia potrebbe tranquillamente salvarla, resta il fatto che le regole non sono state rispettate e che lei ha perso la credibilità politica». Nessuno vuole stravolgere il risultato elettorale, ha aggiunto, «e noi sosteniamo il primato della politica, ma io oggi qui ho sentito poca politica, e dalla presidente abbiamo avuto un’arringa, dichiarazioni che sono la negazione della politica». In ogni caso, ha ribadito, «la trasparenza delle elezioni è uno dei principi cardine del nostro sistema democratico», inoltre, «il danno d’immagine è conseguenza delle sue azioni».

Molto efficaci, dalla parte opposta, le parole del capogruppo del Pd Roberto Deriu, che ha subito sottolineato ciò che la Corte Costituzionale dice a proposito dei collegi di garanzia elettorale: «Non sono giudici». Infatti, «sento parlare di magistratura, qui non si parla di giudizi, ma di atti di amministrazione che hanno un'efficacia per quanto riguarda le sanzioni amministrative», ha chiarito. In sostanza, «un organo amministrativo non è adeguato a statuire verità. Questa la stabiliscono altri organi. Compete agli organi giurisdizionali. I giudici son giudici e i collegi di garanzia sono organi amministrativi». Per questo, «la nostra giunta delle elezioni non si può esprimere su una decadenza fino a quando non sia accertata da un giudice». Quanto al dibattito, «facciamo questa riunione perché siamo un parlamento, e ci dobbiamo porre temi di profondità tipici di un’assemblea che fa leggi».

Gli interventi

Molto duro il primo intervento dopo le dichiarazioni di Alessandra Todde. Alessandro Sorgia (Lega) ha accusato la presidente di «aver affrontato i primi temi della sua avventura con leggerezza e superficialità, come non si era mai visto prima». Per il consigliere, le irregolarità rilevate dal Collegio «non sono sottigliezze, né formalismi da burocrati, ma sono le basi su cui si fonda la fiducia dei cittadini nel processo elettorale». Sorgia dà un consiglio alla governatrice: «Salvi la Sardegna, torni in continente e riprenda la sua brillante carriera di ingegnere esperto in energie. Qui, grazie alle sue competenze, ci stanno sommergendo di pale eoliche. Si dimetta e ponga fine a questa legislatura nata sotto i peggiori auspici».

«Nessun dolo»

Francesco Agus (Progressisti) ha ringraziato la presidente per aver scelto di «parlamentarizzare il dibattito». Ora, sostiene, la notizia del ricorso impone delle riflessioni: «In merito a quei fatti, la competenza non è più della politica». Oltretutto, sostiene Agus, «qui nessuno deve avere dubbi sul fatto che le risorse siano state usate in modo legittimo. Non c’è dolo». Comunque, ammette, «la normativa è confusa: il presidente eletto dal popolo è considerato alla stregua di un presidente eletto del Consiglio, ma questi due tipi di elezione sono profondamente diversi». Quindi «la priorità di questa legislatura deve essere quella di porre mano alla Statutaria. Ci sono troppe storture, e questo non fa bene alla democrazia». (ro. mu.)

