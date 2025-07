Legionella, dentista nei guai 

Ha violato le prescrizioni dell’autorità sanitaria, che imponevano l’interruzione dell’esercizio nel suo ambulatorio, per questioni di salute pubblica. Deteneva, poi, numerose confezioni di farmaci e altro materiale usato per la professione di odontoiatra, scaduti da parecchi anni. Infrazioni, che a un medico odontoiatra di Fluminimaggiore, Paolo Mameli di 73 anni, sono costati il differimento all’autorità giudiziaria e il sequestro dello studio medico.

Il procedimento nei confronti del professionista è scattato ieri mattina in seguito all’ispezione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Cagliari, che col supporto del Servizio d’igiene e sanità pubblica della Asl hanno fatto irruzione nello studio medico nel centro abitato di Fluminimaggiore. Durante il controllo i militari hanno accertato che l’odontoiatra continuava a esercitare la professione, nonostante giorni prima l’autorità sanitaria ne avesse ordinato la chiusura, disposta anche con un’ordinanza sindacale regolarmente notificata, in seguito alla precedente rilevazione del batterio Legionella nell’impianto idrico. La struttura, quindi, era stata allestita e mantenuta in attività senza la prescritta autorizzazione o la preventiva notifica quali locali destinati allo svolgimento di prestazioni sanitarie. Oltre al sequestro cautelativo dei locali destinati all’esercizio dell’odontoiatria e delle relative attrezzature, tra cui sterilizzatori, bisturi e strumenti vari, affidandone la custodia allo stesso indagato, i carabinieri hanno anche sequestrato tre siringhe già in stato precario e 85 fiale di anestetico, tutte oltre la data di validità, con alcuni lotti scaduti da più di vent’anni. Il ritrovamento dei farmaci in tali condizioni configura l’ipotesi di detenzione di materiali guasti o imperfetti, per i quali l’eventuale somministrazione illecita è ora oggetto di altri approfondimenti investigativi da parte degli specialisti dei Nas.

L’ispezione svolta ieri nello studio del medico odontoiatra, si colloca nell’attività di controllo sistematico condotte dai carabinieri del Nas di Cagliari, volta a garantire la salute della collettività e proseguirà con la verifica di ulteriori responsabilità del professionista. ( red. prov. )

RIPRODUZIONE RISERVATA