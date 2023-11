Legionella, chiuso l’Hostel Rodia 

I risultati delle analisi si conosceranno solo fra una decina di giorni ma da ieri l’Hostel Rodia è chiuso. Un provvedimento precauzionale ma inevitabile adottato dalla Asl dopo i due presunti casi di legionella che si sarebbero verificati nella struttura ricettiva che si affaccia su viale Repubblica. Gli accertamenti vanno avanti e, alla luce degli esiti, potrebbero esserci ulteriori sviluppi: anche la Procura potrebbe aprire un fascicolo visto che una delle persone contagiate dal batterio è deceduta mentre un’altra è ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

I controlli

Martedì i tecnici del Dipartimento di prevenzione e igiene pubblica della Asl di Oristano hanno effettuato i prelievi dell’acqua all’interno della struttura comunale, affidata in gestione a privati. La direttrice Maria Valentina Marras con un’ordinanza ha disposto la chiusura dell’ostello, ad eccezione dell’attività di ristorazione che invece può proseguire. «La struttura è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell’esito sulle analisi dei campioni dei prelievi effettuati martedì dai tecnici specializzati nelle camere e nel serbatoio di accumulo delle acque – fanno sapere dall'azienda sanitaria– I risultati si conosceranno non prima di una quindicina di giorni». Un provvedimento necessario a tutela della salute pubblica prima si faccia piena luce su quanto accaduto. Risultati attesi anche dai titolari dell’Hostel Rodia che da subito hanno sottolineato che la situazione è da verificare e al momento non ci sono certezze.

I contagi

Gli accertamenti della Asl sono scattati all’indomani della segnalazione sulla presunta presenza del batterio nell’Hostel Rodia dove qualche settimana fa era stato ospitato un ritiro spirituale dei neocatecumenali. Una delle partecipanti alla tre giorni di preghiera è deceduta per legionellosi mentre un’altra amica di 77 anni ha manifestato sintomi simili riconducibili (come confermato poi dalle analisi) al contagio da legionella. «Mia mamma è sempre ricoverata per una grave polmonite – racconta la figlia Daniela – le condizioni sono stazionarie, i medici dicono che dobbiamo aspettare che i valori migliorino». I familiari della donna ricoverata avevano sollecitato le verifiche «questi controlli sono indispensabili, non si può rischiare che altre persone vengano contagiate – sostiene – anzi è passato anche troppo tempo».

