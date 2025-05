LeggiAmo, un progetto per i piccoli 

“LeggiAmo. Spazi diffusi di lettura 0-6” è il progetto che sarà presentato oggi alle 16 nell’auditorium della biblioteca Satta a Nuoro. L’evento è realizzato grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura ed è risultato tra i vincitori del bando “Leggimi 0-6- 2023” che vede la Asl 3, in particolare il consultorio familiare, in qualità di partner e promotore. In programma spazi sperimentali nel nido comunale “Primi passi”, e la creazione della “libro-zone” che costituirà il nucleo fondante del Centro di documentazione per l’infanzia del Comune. La Asl locale ricopre qui un ruolo essenziale. A spiegarlo è la psicologa del Consultorio Barbara Murgia che afferma: «Oltre al nostro supporto, lavoreremo anche alla comunicazione e promozione delle attività per arrivare alle famiglie coinvolte nella rete dei servizi locali, così da facilitare la partecipazione e l’adesione».

«Inoltre - prosegue - siamo parte attiva attraverso la formazione degli operatori del consultorio nelle attività rivolte alle tecniche di lettura 0-6, con anche incontri formativi e informativi destinati ai genitori e al personale sanitario interessato ad approfondire e valorizzare le nuove conoscenze nel lavoro con i bambini e le loro famiglie».

