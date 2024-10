«Leggi impugnate, Governo contro di noi» 

Il tormentone è ricominciato. Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha deliberato per il ricorso di legittimità costituzionale contro una legge sarda che consente il richiamo temporaneo in servizio di medici in pensione per fronteggiare la carenza di personale medico. È la seconda volta che accade in questa legislatura: il primo provvedimento censurato era stata la moratoria che vieta per diciotto mesi la realizzazione in terra sarda di impianti da energia rinnovabile.

«Stanno impugnando le nostre leggi solo per alimentare lo scontro», attacca la presidente della Regione Alessandra Todde, «ma la Sardegna non accetterà di essere calpestata come già successo in passato».

Precedenti

In realtà la storia delle impugnazioni prescinde dal colore politico del Governo di turno. Le stesse lamentele della governatrice M5S sono arrivate negli anni passati da Christian Solinas (centrodestra) e da Francesco Pigliaru (centrosinistra). Nei cinque anni dell’ex presidente sardista si sono alternati al Governo Giuseppe Conte, Mario Draghi e Giorgia Meloni. E il ritmo dei ricorsi contro provvedimenti regionali è stato costante. A Francesco Pigliaru sono capitati Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, due premier di orientamento non proprio opposto rispetto al suo. Ma in più di un’occasione il professore ha avuto da ridire sulla scelta del Cdm di ricorrere. (ro. mu.)

