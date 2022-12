«Leggi bene altrimenti ti ammazzo» 

Sarebbe arrivata a minacciare di morte il figlio che non voleva fare i compiti. «Leggi altrimenti ti ammazzo». E ancora insulti e botte tanto che uno dei due bambini, avuti dal precedente matrimonio, è persino scappato di casa. Una vicenda delicata e complessa su cui l’ultima parola spetterà al Tribunale di Oristano: la mamma, 40 e l’attuale compagno (53) sono a processo con l’accusa di abuso dei metodi di correzione.

La storia

I fatti contestati dall’accusa si sarebbero verificati fra il maggio 2019 e il marzo 2020. Era la primavera di tre anni fa quando una segnalazione anonima, partita presumibilmente da alcuni vicini di casa, aveva informato i carabinieri del paese dell’Alto Oristanese che qualcosa non andava in quella famiglia. Immediati gli accertamenti, le intercettazioni ambientali da cui era emerso un quadro allarmante che aveva fatto scattare la denuncia per la coppia. Secondo i primi riscontri la mamma e l'attuale compagno sarebbero stati soliti avere atteggiamenti piuttosto disinvolti nel rivolgersi alla ragazzina dodicenne e al fratellino di 9 anni (figli avuti dal precedente matrimonio). Insulti e parole offensive come “cretina” o “asino” ma anche minacce “ti sbatto la testa al muro” e ancora quella pesantissima “se non leggi ti ammazzo”. E ancora schiaffi, sculacciate, calci e botte con una ciabatta. In un’occasione avevano rincorso la ragazzina con un bastone, un’altra volta la mamma avrebbe colpito con un mestolino, per una decina di volte consecutive, il bambino che avrebbe letto bene il testo assegnato a scuola. Una situazione insostenibile per i ragazzini, tanto che un anno fa il bambino era scappato di casa (al momento vive col padre e il giudice ha disposto incontri protetti con la mamma).

In Aula

Ieri davanti alla giudice Cristiana Argiolas e alla pm Sara Ghiani, è stata sentita la mamma che ha raccontato la sua versione sostenendo che gli insulti e le parole colorite non erano indirizzate ai figli ma al cagnolino. E ancora sulle percosse con il mestolo ha chiarito che in realtà non ha mai colpito i figli con quell’oggetto. Può essere capitato però che mentre cucinava avesse sollevato il mestolo ma solo per intimorirli e spingerli a studiare. Nessun metodo eccessivo, secondo la donna, al massimo qualche sculacciata. La coppia, assistita dall’avvocata Antonella Piredda, ha sempre respinto le accuse anche se le intercettazioni ambientali e le registrazioni video (oltre a varie testimonianze) sono agli atti del processo che proseguirà nell'udienza del prossimo 23 marzo.