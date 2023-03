Leggi bavaglio La protesta non si ferma 

Tbilisi. Migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi davanti al Parlamento protestare contro la legge sugli “agenti stranieri”, approvata in prima lettura dall’assemblea. Una norma osteggiata dalle opposizioni e dalla Ue, che la vedono come un mezzo per limitare le attività dei media e delle ong, sul modello di quella analoga varata nel 2012 in Russia. Le drammatiche immagini di una donna che durante gli scontri di martedì notte sventola una bandiera dell’Ue sotto i getti degli idranti della polizia sono diventate virali sui social. Un simbolo dell’anima europeista di un movimento che può richiamare le proteste di Euromaidan a Kiev nel 2013-2014 che fecero cadere il presidente filorusso Viktor Yanukovich. Ma le differenze sono radicali: anche il partito di governo Sogno Georgiano, sostenitore della nuova legge, aspira all’ingresso nella Ue e nella Nato, pur cercando di seguire una linea pragmatica nelle relazioni con Mosca, con cui la Georgia ha combattuto una guerra nell’estate del 2008.

