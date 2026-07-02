«Leggete William Shakespeare E capirete anche l’economia» 

Oggi alle 19.30 presenterà a Porto Torres, nell’Atrio Comita della basilica di San Gavino, per il Festival Éntula, “24 parole per capire l’economia” (Chiarelettere), domani alle 21.30 per LiberEvento sarà a Capoterra, all’anfiteatro del Parco Urbano; ma la giornalista e scrittrice Mariangela Pira, che su Sky e sul vodcast #3fattori aiuta il pubblico a districarsi tra economia, finanza e geopolitica, la Sardegna ce l’ha nel midollo.

«Ogni tanto penso “meno male che qualcuno mi ha fatto nascere in una delle regioni più belle del mondo”. Sono molto orgogliosa della mia appartenenza, appena arrivata a Milano alla domanda fatidica: “da dove vieni?” rispondevo “dalla Sardegna” con una sorta di balentìa che secondo me abbiamo noi e pochi altri al mondo. Detto questo, non vedo l’ora di farmi il bagno nel mare di casa, Cala Gonone».

A proposito di mare, nel suo libro usa l’immagine di due pesci che nuotano nell’acqua ma non sanno che cosa sia.

«Sentiamo parlare di Hormuz, Iran, Venezuela, Groenlandia e pensiamo che siano cose lontanissime da noi; invece, se il petrolio non circola e viene a costare di più, in breve tempo noi pagheremo la benzina di più, e se per far scendere l'inflazione le banche centrali alzano i tassi sarà il nostro mutuo a costare di più. L’economia è quella cosa di cui non ci rendiamo conto ma ci circonda. Conoscere, avere informazioni, significa certo scegliere il mutuo migliore, però significa anche capire chi votare: da questo dipende anche la nostra libertà, perché tutto dipende dalle decisioni che prendiamo».

Come nasce questo libro?

«Vivevo a New York e l’Ansa mi chiese di occuparmi anche della chiusura delle borse, ma io non ne sapevo niente; mi aiutò leggere “Come si legge il Sole 24 Ore”, quindi il mio è un omaggio a quel testo che ho pensato di prendere come esempio per spiegare le parole economiche che tutti dovremmo sapere».

Lei è una classicista, e infatti ogni capitolo termina con una citazione di Shakespeare.

«Lo amo, l'ho studiato tanto e continuo a studiarlo; aveva una conoscenza della miseria umana che raramente ho visto in altri autori, ed è ancora attuale. “Non tutto è oro quello che luccica” spiega benissimo come l’oro nel tempo abbia cambiato significato».

Il Bitcoin, per esempio?

«Che alcuni, infatti, chiamano oro digitale. C'è chi ha molta fiducia, in parte perché il Bitcoin non è una criptovaluta speculativa; è anzi una sorta di riferimento delle criptovalute, non ha più le oscillazioni che aveva in passato e sarà sempre più raro e quindi più costoso. Non che io lo veda molto vicino al mio modo di pensare agli investimenti, però noi facciamo parte di una generazione che non ci sarà più… d’altronde, della carta di credito all’inizio non ci si fidava poi molto».

Nel libro cita il principio di Brandolini: l’energia per smontare una sciocchezza è sempre un multiplo di quella per generarla.

«Come capisci che stai leggendo una cosa vera da una cosa falsa? Secondo me è lì che il giornalista, nella sua singolarità, ma soprattutto le reti televisive e i quotidiani a cui appartiene, può fare la differenza. Nel mio caso, io sono forte dell’affidabilità di una rete che mi rappresenta: ho alle spalle Sky TG24 che è affidabile e che mi permette di sperimentare. Aggiungo che i social network guadagnano da chi odia, questo è il motivo per cui su Instagram abbiamo il like ma non il dislike. Senza la complicità dei tecnocrati, non usciremo mai da questo tugurio di mala informazione».

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