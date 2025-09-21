Leggere il paesaggio a Cagliari,  Pau, Simaxis, Villaurbana e Nuoro 

«La lettura come strumento per riconnettersi con i luoghi e le comunità, promuovendo valori come il rispetto del paesaggio e delle differenze», così l’associazione Teatro Botanico con la direzione artistica della regista Claudia Pupillo presenta la rassegna autunnale Leggere il paesaggio che a partire da domani coinvolgerà Cagliari, Pau, Simaxis, Villaurbana e Nuoro.

Settembre

Si parte domani alle 16 all’Orto botanico dove Mauro Ballero, già direttore di questo spazio, presenterà il suo libro “Piante aromatiche in Sardegna” (Ilisso) con l’attuale direttrice Annalena Cogoni. Mercoledì si prosegue alla Mem con Nadia Paddeu e Ignazio Fulghesu, autrice e illustratore del libro-gioco “Stra Città”, Giunti. Giovedì tappa a Buoncammino dove, in collaborazione con l’associazione ecologista Spazio Mesu, arriva il sociologo Mauro Ferrari che, in dialogo con Silvia Pruna, presenterà il suo libro “Noi siamo erbacce. Cos’è la botanica sociale”, Altraeconomia. Il naturalista fotografo Domenico Ruiu è il primo ospite dell’appuntamento di sabato 27 al Parco di Molentargius: alle 17 presenterà il suo “Animali di Sardegna”, Ilisso. Seguirà la presentazione del volume “Fenicotteri in Sardegna” di Carla Zucca, Sergio Nissardi, Giangiorgio Crisponi e ancora Ruiu.

Ottobre

Il primo ottobre tappa al Monte Ortobene di Nuoro per “Il grande libro della terra”, laboratorio curato da Gianluca Caciotto, presidente della coop sociale Alternatura. Il suggestivo Parco dell’ossidiana di Pau accoglierà, il 5 ottobre alle 10, la prima delle narrazioni erranti con il geografo ed esploratore Franco Michieli. Nell’incontro moderato da Giulia Balzano, Michieli presenterà “Le vie invisibili”, Ponte alle Grazie. Sabato 11 si ritorna nel Parco di Molentargius per l’incontro con Neva Papachristou che presenterà il libro “Il profumo del bene” (Ubaldini) scritto con Corrado Pensa. Inclusione significa anche dare la possibilità di leggere a chi non può farlo: sta qui il senso della presentazione, il 17 ottobre nella Biblioteca Ragazzi di Monte Claro, di “Paul Klee pittore e musicista” di Teresa Righetti che racconta il grande artista anche attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa. In quest’occasione l’autrice proporrà un laboratorio per bambini e bambine in collaborazione con Margherita Orgiana della biblioteca RpRetinopatici Sardegna. Le storie dell’incontro tra antispecismo e femminismo sono al centro del libro “Animali si diventa. Femminismi e liberazione animale” (Tamu, 2024) che sarà presentato nel Laboratorio di Ecologia Urbana Enrico Corti della Mem nell’appuntamento del 29 ottobre con l’autrice Federica Timeto, docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Martina Loi.

Novembre

Giovedì 6 novembre allo Spazio Mesu di Cagliari arriva l’autrice colombiana Elizabeth Gallòn Droste: insieme ad Andrea Garcés e Luca Carboni presenterà “Ùtica”, Oreri. Sabato 8 novembre tour nel cimitero monumentale di Pirri con Claudia Caredda di Trip Sardegna. A novembre sono anche previste alcune attività dedicate ai detenuti del carcere di Badu ’e Carros: l’incontro spettacolo “La fortuna di Pompilio”, con Marco Baliani. Sempre a Badu ’e Carros il laboratorio sulle fiabe Fiabe in carcere a cura della Biblioteca Sebastiano Satta. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA