Leggenda paris, eguagliato thoeni 

KVITFJELL. Nella legegnda. Dopo il successo di venerdì in discesa, l'azzurro Dominik Paris ieri ha vinto a Kvitfjell anche il settimo e penultimo superG della stagione. Per il 36enne altoatesino è il successo n.24 in carriera, eguagliando Gustav Thoeni. Con il tempo di 1’08”98, Paris ha preceduto il canadese James Crawford (a 0”38) e lo sloveno Miha Hrobat (a 0”47). Quarto lo svizzero Marco Odermatt, che si è matematicamente aggiudicato la coppa di superG ed è a un passo dalla sua quarta Coppa generale di fila.

Un quarto delle vittorie in coppa del mondo (4 discese e 2 superG), Paris le ha ottenute sulla pista norvegese Olympiabakken (quella dei Giochi del 1994). Il circo bianco maschile resta in Norvegia: sabato e domenica ad Hafjell ci saranno un gigante e uno speciale che precederanno la trasferta negli Usa per le Finali di Sun Valley.

Nello slalom femminile di Åre, in Svezia, senza Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, successo a sorpresa per l’austriaca Katharina Truppe. Strepitosa seconda manche per Marta Rossetti (21ª nella prima discesa, 1ª nell’altra) che recupera 13 posizioni ed è ottava.

