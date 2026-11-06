Leggenda Gigi Riva 

L’Enciclopedia Italiana Treccani celebra Gigi Riva, il nostro Rombo di Tuono, raccontando in un nuovo volume della collana “Miti” la storia di uno dei più grandi calciatori italiani.

Videolina trasmetterà la presentazione del volume, questa sera alle 20.30, in diretta dal Teatro Lirico di Cagliari, giorno in cui Riva avrebbe compiuto 82 anni. Insieme agli autori e ad alcuni protagonisti dello scudetto del 1970, la serata ripercorrerà la storia di Gigi Riva tra letture, testimonianze e le musiche dal vivo di Moses Concas, Chiara Effe & Band e Piero Marras. L’evento, già esaurito, è realizzato in collaborazione con il Cagliari Calcio, media partner L'Unione Sarda, e con il patrocinio di Comune e Regione. Conduce Mariangela Lampis.