Leggenda Ferrari: terza 24 ore di fila  

Le Mans. Il trofeo di Le Mans é per sempre nella bacheca Ferrari. Un onore che spetta a chi vince tre edizioni consecutive della 24 Ore sull'iconico circuito francese. L'impresa é riuscita, nella classe Hypercar, alla 499P numero 83 gialla del team AF Corse, condotta dal cinese Yifei Ye (pilota ufficiale del Cavallino Rampante), assieme al britannico Phil Hansen ed al polacco Robert Kubica, ex pilota di F1 e rally. E proprio quest'ultimo ha avuto il privilegio di tagliare il traguardo, dopo 387 giri. Per lui, a 40 anni, finalmente quelle gioie che il destino gli ha tolto quando sembrava una delle promesse più concrete della F1. Sul podio, terza, anche la 499P n. 51 di Giovinazzi-Pier Guidi-Calado. Quarta la n. 50 di Fuoco-Molina-Nielsen. Seconda la Porsche Penske di Estre-Vanthoor-Campbell. La Ferrari é stata vicina alla tripletta fino a due ore dal termine, quando la Porsche n.6 le ha strappato il secondo posto. gara vvincente: per la prima volta nella storia, i primi 4 classificati sono stati separati al traguardo da meno di 30”.

La terza vittoria consecutiva per la Ferrari - dopo il prestigioso successo del centenario nel 2023 e quello del 2024 - che, almeno in parte, ripaga delle delusioni in F1, é l'ennesimo successo firmato dal team principal Antonello Coletta.

RIPRODUZIONE RISERVATA