Legge sulla natura, vince Greta 

Strasburgo. Il volto impassibile di Greta Thunberg, il sorriso tirato di Manfred Weber, l’applauso liberatorio dei socialisti: il voto sulla legge per il ripristino della natura non ha tradito le attese e potrebbe aver trasformato l’ultima plenaria dell’Eurocamera prima delle vacanze in uno spartiacque in vista delle Europee. L’approvazione del testo - e la precedente bocciatura della proposta di rigetto dello stesso - ha confermato la spaccatura della maggioranza Ursula ma, questa volta, ha sancito il fallimento della linea del leader del Ppe. Sul “no” alla proposta di regolamento Weber aveva rinsaldato l’asse con le destre. Alla fine, a tradirlo, è stata una fronda interna e una certezza: senza Renew costruire una nuova maggioranza in Europa è impossibile.

Il provvedimento introduce nuovi obblighi per il ripristino della biodiversità entro il 2030. La linea di Weber era azzerare il provvedimento, la Commissione doveva ricominciare da capo. Alla prima votazione in plenaria, il Ppe ha incassato il primo duro colpo. La proposta di rigetto è stata bocciata con 324 voti contrari, 312 favorevoli e 12 astenuti. In quindici, nel gruppo dei popolari, si sono ribellati al leader. Nel secondo voto, sul testo bocciato dall’Italia, la forbice a favore si è allargata a 36 unità (336 i sì, 300 i no).

