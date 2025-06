«Legge sul fine vita, il via libera nell’Isola entro metà agosto» 

Si è chiuso ieri il ciclo di audizioni sul ddl sul fine vita che, ha già anticipato la presidente della commissione Sanità Carla Fundoni (Pd), diventerà legge in Sardegna prima della pausa estiva. «Sarà un provvedimento equilibrato», ha spiegato, «che terrà conto di tutte le posizioni manifestate nel corso di questi lavori preparatori». Difficilmente di quelle emerse ieri, tutte contrarie alla legge sul suicidio medicalmente assistito. Tra gli altri, sono intervenuti Giulia Bovassi, esperta di Bioetica dell'Università del Messico, e Giuseppe Castello, medico e docente di bioetica della Pontificia facoltà della Sardegna.

I contrari

Bovassi si è detta contraria a una norma che poggia le basi su una sentenza della Corte Costituzionale: «La materia è di competenza dello Stato e la sentenza della Consulta non stabilisce il diritto alla morte, semmai circoscrive le condizioni essenziali nelle quali si ravvisa l'eccezione rispetto alle norme vigenti». Secondo la professoressa, la proposta del Consiglio tende a estendere il concetto, consentendo alla Regione di garantire la necessaria assistenza a tutte le persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito. Bovassi ha anche offerto una serie di spunti di riflessione, a cominciare dalle condizioni in cui si esprime la volontà dell’individuo, ma anche alle conseguenze che questa norma potrebbe avere in termini di abusi e pressione sociale sul malato.

Per Castello «è importante accertare se chi chiede di essere aiutato a suicidarsi lo stia facendo a causa della malattia e non per altre questioni del suo vissuto. E soprattutto è necessario garantire davvero a tutti quelli che soffrono, compresi i bambini, le cure palliative che a oggi invece non sempre sono accessibili a tutti in tutta l'Isola». La commissione Sanità è convocata per oggi alle 15.30 per la discussione generale e il passaggio agli articoli. Poi il voto sul testo, che potrà approdare in Aula nelle prossime settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA