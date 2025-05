Legge sul Fine vita, è già polemica 

Approda anche nell’Assemblea sarda la proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito formulata dall'associazione Luca Coscioni, la stessa approvata in Toscana e di recente impugnata dal Governo davanti alla Consulta. L’iter del provvedimento è cominciato ieri in commissione Sanità, illustrato dal primo firmatario Roberto Deriu (Pd): «La Corte costituzionale ha stabilito che è diritto dei cittadini - la cui vita, minacciata da un male incurabile, dipenda esclusivamente da trattamenti sanitari che riescano soltanto a prolungarne la sofferenza, e, restando coscienti, esprimano la volontà di concludere le cure in una condizione di assistenza medica - essere sostenuti dalla sanità pubblica». Secondo il capogruppo Dem, «i problemi principali per arrivare alla tutela di tale diritto riguardano l'accertamento dei requisiti e i tempi per giungere al risultato. Abbiamo quindi utilizzato il testo dell'associazione Luca Coscioni per cogliere quegli obiettivi, e rendere le strutture sanitarie sarde capaci di tutelare questo diritto di ciascuno di noi». La presidente del parlamentino Carla Fundoni (Pd) ha annunciato un ciclo di audizioni già dalla prossima settimana. Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, ha sottolineato che «qui in Sardegna andremo avanti nonostante l'impugnazione della legge approvata in Toscana. È allucinante pensare che un governo, per motivi puramente ideologici, decida di avversare le Regioni che si sono sostituite nell'inazione dello Stato». Ieri è intervenuto anche l'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «La Giunta Todde a livello politico sostiene questa legge perché è un segno di civiltà, ma va declinata meglio».

L’opposizione

Dubbi tra i consiglieri di centrodestra: «La proposta di legge è un provvedimento con chiari profili di incostituzionalità», ha spiegato Corrado Meloni di Fdi, «perché legifera su materie che non sono di competenza delle regioni, ma di esclusiva competenza dello Stato. La maggioranza, anziché occuparsi dei problemi reali dei sardi, sta collezionando provvedimenti che verranno impugnati. E non si preoccupa minimamente del diritto alla salute che i cittadini vedono troppe volte negato».

