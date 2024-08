Legge Pratobello verso quota 50mila 

La “Pratobello 24” corre verso l’obiettivo delle cinquantamila firme. I detrattori se ne faranno una ragione, ma la forza con cui dal Nord al Sud della Sardegna sta passando testimonia che l’Isola non accetta sottomissioni eoliche e fotovoltaiche da nessuno, tanto meno da privati, società e multinazionali senza scrupoli. L’obiettivo è lì, a far tremare la terra sotto i Palazzi del potere regionale, inermi davanti a una mobilitazione inattesa, a una rivolta di popolo senza precedenti, se non lontanissimi, tanto da rinverdire i fasti del 1969 e della cacciata dello Stato da Pratobello, dove era in programma la costruzione di un poligono. Dal comitato del Sarcidano, tra i più attivi nell’Isola sul fronte della guerra all’assalto eolico, non danno numeri. Ma fanno capire che il cammino procede spedito verso l’obiettivo: «l successo della raccolta firme va oltre più rosea previsione ed è una valanga che non accenna a fermarsi».

La situazione

Non c’è destra, centro o sinistra che tenga: le adesioni di moltissimi sindaci e di politici di partito (anche solo a titolo personale) dimostrano che non tutti sono allineati con le strategia di trasformare la Sardegna in un’enorme parco eolico e in una distesa fotovoltaica senza soluzione di continuità. L’endorsement ricevuto a Berchidda, il giorno di Ferragosto, da Paolo Fresu, completa anche il quadro delle personalità sarde che hanno sposato la linea del no , di fatto costringendo il Consiglio regionale a tener conto, discutere ed eventualmente accogliere la Pratobello, l’unica norma – secondo i proponenti – che, sfruttando la competenza primaria in materia urbanistica e paesaggistica, facendo leva sull’articolo 3 dello Statuto, fissa i divieti per tutti gli impianti, soprattutto a quelli in prossimità di siti identitari come la basilica di Saccargia e il complesso nuragico di Barumini.

Il caso

Per questo la mobilitazione va avanti. Due importanti iniziative sono previste a Cagliari e a Quartu. I comitati del Sarcidano e di Uta questa mattina sistemeranno il banchetto per le firme alla Pratobello 24 nella terza città dell’Isola, in piazza Santa Maria angolo viale Colombo. In verità i volontari avrebbero voluto raccogliere le firme al Centro commerciale Le Vele Millennium, ma non sarebbe arrivata l’autorizzazione. In serata saranno invece nel capoluogo regionale, con un banchetto in via Garibaldi. Banchetti anche domani, lunedì e martedì ad Aglientu, in occasione del Summer blues festival e ad Aggius martedì.

Iniziative a Sassari

Su iniziativa dell’associazione “Sa domus de totus”, nella settimana compresa tra domenica 18 e sabato 24, i cittadini residenti a Sassari potranno recarsi a firmare, portando un documento di identità, nei seguenti banchetti: a Ottava, domani, nei portici dell’oratorio della parrocchia del Santissimo Nome di Gesù, dalle 18 alle 20; lunedì, in piazzale Segni, dalle 9 alle 13; martedì 20 e mercoledì 21 agosto in piazza Castello dalle 17 alle 20. La raccolta tornerà poi nelle borgate: giovedì 22 agosto a Li Punti, fronte chiesa San Pio X, dalle 9 alle 13 e venerdì 23 agosto nel mercatino di Li Punti, nella piazzetta tra via Walter Pasella e via Celestino Manunta, sempre dalle 9 alle 13. Infine sabato 24 agosto di nuovo a Sassari, all’Emiciclo Garibaldi,dalle 9 alle 13.

