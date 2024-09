Legge Pratobello: Tonnare mobilitate 

Anche Pier Greco, della Piam Carloforte Tonnare, ha firmato la proposta di legge “Pratobello 24”. «Abbiamo firmato tutti, società e dipendenti - dice Greco - oltre all’assalto alla Sardegna che è sotto gli occhi di tutti, noi siamo state le prime vittime di questa speculazione, subendo i danni di queste misteriose trivellazioni e i passaggi vari di navi, che già abbiamo denunciato. Questa stagione di pesca, sommando i dati delle tonnare di Carloforte e Portoscuso, è stata negativa». Le società di pesca del tonno sono state tra le prime a lanciare l’allarme per il proliferare di proposte di parchi eolici off shore nel tratto di mare tra Carloforte e Portoscuso. «Qua bisogna decidere se la Sardegna è disposta a rinunciare alla pesca e al turismo - dice Greco - perché realizzare questi parchi, così come sono proposti, sarebbe la fine della pesca del tonno e di tante attività legate al turismo». (a. pa.)

