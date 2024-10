Legge Pratobello, la strada per l’Aula ora è in discesa 

L’ipotesi che alla Pratobello 24 sia assegnata la corsia preferenziale per l’ingresso immediato in Aula si allontana, ma la strada per un esame comunque veloce del testo delle 210mila firme rimane in discesa. Per ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dal regolamento del Consiglio regionale serve il consenso di tutti i capigruppo, e quelli di maggioranza – pur con motivazioni differenti – premono perché la proposta di iniziativa popolare segua l’iter “normale” con l’esame nelle commissioni. D’altra parte, il rischio che finisca affossata e in coda dietro ad altre non esiste. Intanto perché siamo all’inizio della legislatura e le proposte di legge depositate non sono poi tante. In secondo luogo, il tema della speculazione energetica è già all’ordine del giorno del Consiglio, e il partito più forte della maggioranza – il Pd – ha chiarito che intende occuparsi della Pratobello 24 una volta chiusa la partita del disegno di legge Aree idonee. Quest’ultimo dovrebbe arrivare tra i banchi dell’Assemblea sarda intorno al 20 ottobre.

L’iter

Nel frattempo, prosegue la verifica delle 210mila firme consegnate mercoledì scorso. Gli uffici – sono almeno quattro i dipendenti impegnati – sono operativi dal giorno dopo e dovrebbero averne per un’altra settimana, massimo dieci giorni. Dopodiché, il testo sarà assegnato alla quarta e alla quinta commissione (Urbanistica ed energia) che – come per le Aree idonee – si muoveranno in tandem. Nel caso della Pratobello, saranno ascoltati ancora una volta i comitati contro la speculazione energetica e i promotori della proposta, con in testa il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, gli altri sindaci e tutti i portatori di interesse. I presidenti delle due commissioni, Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas (Pd), cercheranno di capire fin dall’inizio se la proposta popolare contenga norme che possano andare a integrare il ddl Aree idonee. Ed è evidente che se quest’ultimo sarà impugnato dal Governo, si cercherà di evitare che Pratobello comprenda disposizioni simili a quelle già sotto osservazione. In pratica, le commissioni di Li Gioi e Solinas potrebbero iniziare a discutere la legge già ai primi di novembre. Legge che, va ricordato, si distingue perché fa perno sulla competenza della Regione Sardegna in materia di urbanistica ed edilizia prevista dallo Statuto. Ragione per cui, dicono i promotori, molto difficilmente il Governo potrà presentare ricorso di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale.

Tornando alle Aree idonee, giovedì sera le commissioni hanno approvato il testo ma solo dopo che la minoranza ha deciso di abbandonare i lavori. La palla passa ora al Consiglio delle Autonomie locali che ha quindici giorni di tempo per esprimere un parere obbligatorio (ma non vincolante). A quel punto, l’opposizione prenderà i suoi tempi: i dieci giorni da regolamento, necessari per l’esame del testo e per la relazione di minoranza da esporre in Aula.

«Reazione sacrosanta»

Intanto, ospite a Terralba della Fondazione Berlinguer, l’ex ministro Pierluigi Bersani (Pd) ha detto che la legge Pratobello 24 è la «sacrosanta reazione popolare rispetto alla sproporzione disumana di questi sistemi autorizzativi che pretenderebbero che la Sardegna risolva i problemi del mondo». Secondo Bersani, «una Regione che si preoccupa di delimitare le aree utilizzabili, fa un passo che tante altre Regioni d’Italia non hanno fatto, l’altra strada è darsi degli strumenti perché i benefici che possono derivare da un uso razionale delle rinnovabili ricaschino sui cittadini sardi in termini concreti, a livello di bollette». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA