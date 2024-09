Legge Pratobello, in fila per la firma 

Duecento firme a sostegno della legge Pratobello raccolte in poche ore ieri mattina in uno stand a Burcei. Altre trecento negli uffici comunali. E si continuerà in Piazza anche domenica mattina e lunedì sera in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria di Monserrato. A Burcei, quasi un quarto dei residenti aventi diritto alla firma, ha già detto un “no” secco alle pale eoliche, firmando la proposta di legge di iniziativa popolare. Da qui al 16 settembre, le firme saranno sicuramente molte di più.

«Siamo contro la speculazione energetica – hanno detto il sindaco Simone Monni e il vice sindaco, assessore all’Ambiente Ignazio Monni – diciamo basta alla violenza nei confronti di una terra meravigliosa ed incontaminata come la nostra e sostenere il popolo sardo, stanco di essere “colonizzato” per puri interessi economici».

Ieri la fila, fatta anche di tantissime donne pronte a firmare per la legge Pratobello di iniziativa popolare. «La Sardegna, la nostra amata isola, non può difendersi da sola», hanno detto ancora sindaco e assessore: «c’è bisogno dell’aiuto e dell’impegno di tutti. L’amministrazione comunale c’è. È importante aderire a questa iniziativa che sta raccogliendo grandi consensi». (ant. ser.)

