Legge Pratobello 26, mozione di minoranza: mercoledì nuovo round

Secondo appuntamento in Consiglio comunale a Sinnai per la mozione sulla Legge Pratobello 26 presentata dalla minoranza. L’assemblea è stata convocata dal presidente Massimo Mallocci per le 16 di mercoledì: nell’occasione si parlerà anche della Tarip, altro argomento sotto pressione, ma anche di variazioni di bilancio e della convenzione per l’esercizio associato dell’ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Sanluri e Sinnai.

La discussione della Pratobello 26, che propone la difesa del territorio dagli impianti fotovoltaici attraverso il Puc, è stata illustrata il 29 ottobre dal consigliere Roberto Loi e firmata da tutta l’opposizione. La maggioranza aveva contrapposto un emendamento illustrato dalla consigliera Pd Giorgia Mallocci rigettato dall’opposizione, intervenuta con i consiglieri Roberto Loi, Paride Casula, Aurora Cappai, Walter Zucca e Aldo Lobina: secondo loro, l’emendamento, pur con qualche aspetto positivo, stravolgerebbe la mozione, dimenticando tra le altre cose di citare la Pratobello 26. Per la maggioranza è intervenuta la consigliera Giulia Giglio. Dopo una interruzione del Consiglio con un incontro di maggioranza, è intervenuta, poi, la capo gruppo dei Progressisti, Alessandra Moriconi, proponendo un emendamento all’emendamento illustrato da Giorgia Mallocci con alcune modifiche e il reinserimento della voce “Pratobello 26”. Non si è, però, arrivati ad alcun accordo, per cui se ne riparlerà mercoledì.

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