Legge Pratobello 24, si firma anche a Genuri, Samassi e Tuili 

Legge Pratobello 24. si firma anche nei Municipi di Genuri, Samassi e Tuili. Tra i primi firmatari a Samassi la sindaca Maria Neatrice Muscas. Negli uffici comunali sono disponibili i moduli per la raccolta firme.

I cittadini che sono scritti nelle liste elettorali posso firmare per sostenere la proposta di legge presentandosi con un documento di identità. Gli orari e i giorni sono: il lunedì dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17 mentre mercoledì mattina dalle 9 alle 11.

Il termine per la raccolta firme è fissato per il 16 settembre 2024. La raccolta firme per la proposta di legge popolare arriva a anche Genuri e a Tuili. «Non siamo contrari alle fonti rinnovabili. Siamo contrari all’atteggiamento piratesco delle multinazionali che vogliono decidere per noi sulla nostra terra», dice Sandro Branca, sindaco di Genuri. Anche Andrea Locci, sindaco di Tuili ribadisce che non si è contrari alla transazione energetica. Pensa ai limiti in materia urbanistica: «Per fare un recupero edilizio nei nostri piccoli borghi le difficoltà aumentano, al contrario della libertà che esiste sulle autorizzazioni energetiche. Faticosamente cerchiamo di attrarre turisti con il recupero dei nostri borghi e per le bellezze naturalistiche, ma oggi tutto questo è a rischio». (l. d. – g. g. s.)

